Ташкент, 1 июля, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Цены на природный газ в Узбекистане с 15 июля повышаются на 7% для всех категорий потребителей, сообщили ИА REGNUM в НХК «Узбекнефтегаз». Так, цена за 10 кубометров природного газа для населения теперь будет составлять 2634 сума (0,67 доллара).

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Стоимость одной тысячи кубометров природного газа для оптовых потребителей увеличится до 263,4 тыс. сумов.

Последний раз тарифы на газ повышались в стране в октябре 2016 года. Тогда они выросли на 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, суммарный прирост добычи природного газа в Узбекистане в 2017—2021 годах должен составить 53,5 млрд кубометров, 1,1 млн тонн газового конденсата и нефти — 1,9 млн тонн нефти.

Доказанные запасы нефти в Узбекистане по итогам 2015 года составили 100 млн тонн, запасы природного газа — 1,1 трлн кубометров.