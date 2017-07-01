Вашингтон, 1 июля, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Отстыковку космического грузового корабля Dragon от Международной космической станции (МКС) перенесли на 3 июля. Об этом 1 июля сообщает NASA.

NASA Грузовой корабль Dragon

Перенос связан с неблагоприятными погодными условиями в Тихом океане. Первоначально планировалось, что космический грузовик будет отстыкован от МКС 2 июля.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Тихом океане было принято решение перенести отстыковку грузовика Dragon на 3 июля», — говорится в сообщении.

Новое время отстыковки — 09:28 мск 3 июля. Корабль приводнится в 418 километрах от побережья Калифорнии.

Корабль Dragon был запущена МКС 4 июня с помощью ракеты Falcon 9. Он доставил на орбитальную станцию около трех тонн груза. Это был второй рейс на станцию для этого аппарата. В первый раз основная конструкция капсулы участвовала в полете на космическую станцию в сентябре 2014 года, проведя там 34 дня.