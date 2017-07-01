Вашингтон, 1 июля, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Белый дом США обнародовал данные о заработных платах членов администрации президента США Дональда Трампа. Соответствующий документ распространила пресс-служба Белого дома сегодня, 1 июля.

Matt H. Wade Белый дом, США

Согласно этому документу, ежегодная заработная плата сотрудников администрации Трампа варьируется в диапазоне от $30 тысяч до $187 тысяч.

Самая маленькая зарплата в администрации Трампа у главы национального экономического совета при Белом доме Гэри Коне. Его годовой оклад составляет $30 тысяч.

Самая большая зарплата у старшего политического советника президента США Марка Хауса. Его оклад составляет $187 тысяч в год.

В документе отмечается, что зять Трампа Джаред Кушнер, который также является старшим политическим советником президента, зарплату не получает.

Дочь Трампа и жена Кушнера Иванка, которая числится советником в Белом доме, также не получает зарплату.