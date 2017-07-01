Ташкент, 1 июля, 2017, 09:25 — ИА Регнум. На курултае принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также члены правительства и общественных организаций республики.

Uza.uz Камолот

«Создана абсолютно новая организация с новым уставом, новым порядками, другими методами работы. Мы ждем от вас новых идей, инициатив, нового взгляда на реформы, на дальнейшее развитие страны», сказал Мирзиёев, выступая на съезде.

Движение «Камолот» было создано в 2001 году, на сегодняшний день организация насчитывает более 5,5 миллиона человек в возрасте от 14 до 30 лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021 годы, которая включает в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.