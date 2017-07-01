Барнаул, 1 июля, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Долгих 10 лет жители Алтайского края Владимир и Глория Елфутины провели в ожидании своего первенца. И вот 29 июня в 7.08 малыш смог появиться на свет. Это радостное событие произошло в родовом отделении краевого перинатального центра «ДАР». Примечательно, что именно этот новорожденный стал пятисотым ребенком, рожденным в новом медицинском учреждении, сообщает краевой минздрав.

Минздрав Алтайского края Глория Елфутина с первенцем в алтайском перинатальном центре «ДАР»

«Конечно, для родителей совсем не важно, каким по счету родился их сын: для них он — любимый и единственный. Вес новорожденного Марка составил 3640 грамм, рост — 51 сантиметр», — отмечается в официальном сообщении минздрава.

«До сих пор не верится, что преодолев ряд сложностей, мы с мужем наконец-то достигли желаемого результата», поделилась радостью Глория Елуфтина. Тем парам, которые столкнулись с аналогичными трудностями, она пожелала не отчаиваться и верить в лучшее.

Напомним, в течение последних пяти лет в Алтайском крае ежегодно рождается около 30 тысяч детей. Почти половина (46%) новорожденных — вторые и последующие дети.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайский перинатальный центр «ДАР» (Дети. Алтай. Россия) был открыт в декабре 2016 года. В мае его посетил академик Международной академии наук Высшей школы, заслуженный деятель наук РФ, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог Виктор Радзинский и отметил, что это самый уникальный проект в России.