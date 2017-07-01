Хьюстон, США, 1 июля, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Пролет над гигантским атмосферным вихрем самой большой планеты Солнечной системы запланирован на 10 июля. Это будет первый раз, когда человечество сможет взглянуть на огромный шторм, который наблюдается с 1830 года и существует, возможно, уже более 350 лет.

NASA Большое красное пятно Юпитера

По словам ученых, благодаря Juno можно будет выяснить, насколько глубоко уходят корни этого шторма, и понять, как он устроен.

10 июля Juno будет находиться на наиболее близкой к Юпитеру точке орбиты. Сначала аппараь опустится на расстояние примерно в 3,5 тыс. км от облаков планеты. А затем он будет находиться прямо над верхушками облаков вихря, длина которого в ширину достигает почти 16 тыс. км.

Во время прохождения над Большим красным пятном на Juno будут включены восемь приборов, в том числе камера.

Напомним, космический зонд Juno был запущен 5 августа 2011 года и долетел до Юпитера в июле 2016 года. Его основная задача — получить данные о происхождении и эволюции Юпитера, а также происходящих на планете процессах, которые позволят исследовать внутреннее строение, установить наличие ядра и его массу.

Каждые 53 дня Juno проходит над верхним слоем облаков в атмосфере Юпитера. Первый такой пролет с включенным научным оборудованием был осуществлен 27 августа 2016 года. Над Большим красным пятном аппарат будет проходить впервые.