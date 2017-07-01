Южно-Сахалинск, 23 сентября, 2020, 12:03 — ИА Регнум. Более 400 учеников школ были переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса на Курилах и Сахалине. Об этом 23 сентября сообщает astv.ru, ссылаясь на источник в региональном министерстве образования.

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По информации журналистов, в настоящее время дистанционно проходят обучение более 400 учеников 21 класса в 13 школах региона.

Отмечается, что классы закрыты в школе № 5, № 1 в Аниве. Кроме этого, здесь закрыты три группы в детском саду №8 «Сказка». Один класс переведен на дистанционное обучение в Корсакове в школе №1. В Соловьевке на дистанционном обучении находятся ученики 6, 9, 10 и 11 классов. В Холмске закрыта одна группа детского сада «Маячок».

В Долинске в школе № 2 ученики двух классов также осваивают учебную программу удаленно, а в школе № 1 переведен на «дистанционку» один класс. В Углезаводске на дистанционном обучении находятся учащиеся восьмого класса школы. В Курильске не посещают школу ученики одного класса, в Рейдово — двух классов.

В Южно-Сахалинске по одному классу перевели на дистанционное обучение в школах № 5, №32 и № 26.

Сообщается, что данный вопрос находится на контроле министерства образования региона.