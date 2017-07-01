Барнаул, 1 июля, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Неимоверную жару, больше двух недель терзавшую жителей Алтайского края, сегодня сменят дожди и грозы, а завтра придет похолодание. Экстренное предупреждение на 1 и 2 июля передало ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Светлана Шаповалова Алтайский край

«Местами будут сильные и очень сильные ливневые дожди. Прогнозируют град и усиление ветра до 20−25 метров в секунду», — отмечается в сообщении спасателей.

В связи с этим они не исключают нарушения работы жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, повреждения крыш, увеличения случаев травматизма среди людей.

Несмотря на дождливую погоду, местами в северных районах края сохранится высокая пожароопасность — четвертый класс горимости. По оперативным данным регионального диспетчерского пункта Минприроды, за прошедшие сутки на землях лесного фонда в Алтайском крае было ликвидировано два лесных пожара в Михайловском и Тальменском районах. Причинами возгораний стали грозовые разряды и несоблюдение населением правил пожарной безопасности на природных объектах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ливни и грозы бушевали накануне в Центральном федеральном округе.