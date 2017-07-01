Экстремальный ливень и шквал привели к задержке 450 рейсов в Москве
Москва, 1 июля, 2017, 08:50 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий в ночь на 1 июля были задержаны 450 авиарейсов. Об этом свидетельствуют онлайн-табло столичных аэропортов.
(сс) George Hodan
Ливень
В аэропорту «Домодедово» задержаны 179 авиарейсов, два из них были отменены.
В аэропорту «Внуково» был задержан один рейс.
В аэропорту «Шереметьево» задержаны 270 рейсов, 39 отменены.
В аэропорту «Жуковский» все рейсы следовали в соответствии с расписанием.
Напомним, в Московском регионе было объявлено экстренное предупреждение о погодной опасности.
Ветер в Москве и области достигал силы 19−24 метра в секунду. Шли ливневые дожди.
На 1 и 2 июля синоптики дают неблагоприятные прогнозы.