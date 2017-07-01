Москва, 1 июля, 2017, 08:50 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий в ночь на 1 июля были задержаны 450 авиарейсов. Об этом свидетельствуют онлайн-табло столичных аэропортов.

(сс) George Hodan Ливень

В аэропорту «Домодедово» задержаны 179 авиарейсов, два из них были отменены.

В аэропорту «Внуково» был задержан один рейс.

В аэропорту «Шереметьево» задержаны 270 рейсов, 39 отменены.

В аэропорту «Жуковский» все рейсы следовали в соответствии с расписанием.

Напомним, в Московском регионе было объявлено экстренное предупреждение о погодной опасности.

Ветер в Москве и области достигал силы 19−24 метра в секунду. Шли ливневые дожди.

На 1 и 2 июля синоптики дают неблагоприятные прогнозы.