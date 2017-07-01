Краков, Польша, 1 июля, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Молодежная сборная Германии стала победителем чемпионата Европы U21. В финале немцы обыграли сверстников из Испании со счетом 1:0

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Единственный гол в этой встрече забил на 40-й минуте полузащитник Митчелл-Элия Вайзер.

Статистика матча (Германия/Испания)

Удары 15/9

Удары в створ 6/2

Угловые 4/12

Фолы 15/13

Офсайды 1/1

Составы на матч:

Германия: Поллерсбек, Тольян, Кемпф, Штарк, Вайзер, Герхардт, Мейер, Филипп, Арнольд, Гнабри, Хаберер.

Испания: Аррисабалага, Бельерин, Хонни, Мере, Вальехо, Льоренте, Сауль, Себальос, Асенсио, Рамирес, Деулофеу.

Главный арбитр матча: Бенуа Бастьен (Франция).

Предупреждения: Сауль — 43, Арнольд — 47, Хаберер — 50, Штарк — 52, Льоренте — 54, Мейер — 78, Вальехо — 89.

Голы: Митчелл-Элия Вайзер 40 — 1:0