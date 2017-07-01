Сборная Германии стала победителем на молодежном чемпионате Европы
Краков, Польша, 1 июля, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Молодежная сборная Германии стала победителем чемпионата Европы U21. В финале немцы обыграли сверстников из Испании со счетом 1:0
Единственный гол в этой встрече забил на 40-й минуте полузащитник Митчелл-Элия Вайзер.
Статистика матча (Германия/Испания)
Удары 15/9
Удары в створ 6/2
Угловые 4/12
Фолы 15/13
Офсайды 1/1
Составы на матч:
Германия: Поллерсбек, Тольян, Кемпф, Штарк, Вайзер, Герхардт, Мейер, Филипп, Арнольд, Гнабри, Хаберер.
Испания: Аррисабалага, Бельерин, Хонни, Мере, Вальехо, Льоренте, Сауль, Себальос, Асенсио, Рамирес, Деулофеу.
Главный арбитр матча: Бенуа Бастьен (Франция).
Предупреждения: Сауль — 43, Арнольд — 47, Хаберер — 50, Штарк — 52, Льоренте — 54, Мейер — 78, Вальехо — 89.
Голы: Митчелл-Элия Вайзер 40 — 1:0