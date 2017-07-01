Париж, 1 июля, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Прокуратура Франции 30 июня официально предъявила обвинения лидеру французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в совершении финансовых махинациях, передает информационное агентство Heute.

Gauthier Bouchet Марин Ле Пен

Дело против Ле Пен расследуется на протяжении уже двух лет: она обвиняется в выплате зарплат сотрудникам своей партии из денег Европарламента. Речь идет предположительно о €5 млн.

Согласно следствию, Ле Пен, депутат Европарламента, устроила партийных деятелей «Национального фронта» Тьера Лежье на должность своего телохранителя и Катрин Гризе — руководителем канцелярии.

Это — нередкая практика финансовых махинаций среди сотрудников Европарламента: около 16 депутатов, в том числе отец Ле Пен, Жан-Мари Ле Пен, обвиняются в создании фиктивных рабочих мест в качестве помощников депутата, на самом деле являющихся партийными деятелями.

В связи с обвинениями Ле Пен лишилась депутатской неприкосновенности. Ее депутат Родоль Босселут заявил, что обжалует действия прокуратуры.