Вашингтон, 1 июля, 2017, 08:00 — ИА Регнум. В Белом доме США во время встречи американского президента Дональда Трампа со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином произошел инцидент. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает телекомпания ABC.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Встреча лидеров США и Южной Кореи проходила в Овальном кабинете Белого дома. Во время протокольной съёмки журналисты дважды едва не опрокинули стоящую на журнальном столике возле американского лидера лампу.

Этот курьёзный инцидент вызвал заметное раздражение у Трампа.

«Полегче, парни! Вы становитесь все хуже! Вы еще тут стол опрокиньте», — обратился Трамп к журналистам.

В ходе самих переговоров с главой Южной Кореи Трамп заявил, что эра «стратегического терпения» Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи закончилась.

Трамп подчеркнул, что власти Корейской Народно-Демократической Республики совершенно не заботятся о безопасности своих граждан и жителей соседних государств, не уважают человеческие жизни.

Президент США заявил, что его администрация начинает реализовывать спектр мер в области дипломатии, безопасности и экономики, для того, чтобы добиться прекращения ядерных и ракетных разработок КНДР.

Кроме того, Трамп призвал остальные страны мира присоединиться к американским санкциям против Северной Кореи.