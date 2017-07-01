Тбилиси, 1 июля, 2017, 07:45 — ИА Регнум. В экономике Грузии в этом году наблюдаются позитивные тенденции, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Нино Джавахадзе. Она надеется, что хорошие темпы роста показателей во всех сферах сохранятся до конца года.

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По информации замминистра, реальный прирост ВВП в мае текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составил 5,3%. Это объясняется положительными изменениями влияющих на показатель ВВП факторов.

В частности, оборот предприятий в мае 2017 года вырос на 17%, причем, особенный рост отмечался в таких сферах, как транспорт, перерабатывающая промышленность, гостиничный и ресторанный бизнес, недвижимость.

Существенное влияние на показатель прироста ВВП оказали и внешние факторы. Экспорт за первые пять месяцев текущего года вырос на 28,7%, число посетивших Грузию в мае туристов увеличилось на 14%. На 24,2% возросли объемы осуществленных в Грузию денежных переводов.

Прирост ВВП в сфере перерабатывающей промышленности составил 8%, в сфере транспорта — 15%, в торговле — 8%, в сфере гостиничного и ресторанного обслуживания — 25%, в сфере операций с недвижимостью — 22%.