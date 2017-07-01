Манила, 1 июля, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Родриго Дутерте занимает пост президента Филиппин с 30 июня 2016 года. 72-летний политик является спорной личностью, пишет Die Zeit.

Presidential Communications Operations Office Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте

Некоторые филиппинцы относятся к Дутерте как к долгожданному мессии, в большинстве это — представители политической элиты и различных кланов.

Согласно социологическому опросу Pulse Asia Research Inc. Около 80% населения в стране поддерживают Дутерте, его ценности и ведение политики.

Однако в стране есть много критиков, еще больше их — за рубежом, особенно среди западных политиков, которые раздражены постоянными «вульгарными» высказываниями филиппинского президента в адрес Запада, пишет издание.

Напомним, Дутерте неоднократно критиковал Папу Римского, бывшего президента США Барака Обаму и чиновников ЕС, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела страны, называя последних «сукиными детьми».

В европейских СМИ продолжают появляться «кричащие» заголовки о довольно спорной политике Родриго Дутерте, из-за чего складывается впечатление, что мы имеем дело с «сумасшедшим человеком», основная цель которого — как можно дольше простоять у власти, добавляет Die Zeit.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский парламент неоднократно обвинял Дутерте за его методы борьбы с наркоторговлей: за время его правления с июня 2016 года в стране было убито 7,5 тыс. человек, из них 2,5 тыс. полицейских.

В ответ на резолюцию, принятую в марте 2017 года, в которой Европарламент осуждает действия президента, называя их бесчеловечными, президент Филиппин обещает и дальше убивать наркоторговцев, «даже если это будет еще 50 тыс. человек».

Помимо этого, Дутерте планирует вернуть в страну смертную казнь, а также угрожал ЕС отказаться от финансовой и экономической помощи, что расценивается многими экспертами как «неблагоразумные действия».