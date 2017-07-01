Москва, 1 июля, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Платформы нескольких станций Филёвской линии Московского метрополитена с 1 июня закрыты для пассажиров в связи с проведением работ по реконструкции. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки.

Antares 610 Южный вестибюль стации «Фили», московский метрополитен

Для пассажиров будут недоступны платформы станций «Студенческая», «Фили» и «Багратионовская» при следовании в центр, а также платформы станций «Филёвский парк» и «Пионерская» при следовании из центра.

Посадка и высадка пассажиров на платформах станций «Студенческая», «Багратионовская» и «Фили» по направлению в центр производиться не будет.

Сообщается, что ограничения будут действовать до 1 ноября 2017 года.

Как отметили в пресс-службе, реконструкция наземного участка Филёвской линии от станции «Студенческая» до станции «Кунцевская» проводится в соответствии с планом, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Ремонт проводится в несколько этапов, чтобы избежать полного закрытия ветки. 30 июня завершился первый этап реконструкции, после чего вновь заработали платформы по направлению из центра и западный вестибюль станции «Фили».

Полностью ремонтные работы планируется завершить к середине 2018 года.