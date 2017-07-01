Москва, 1 июля, 2017, 05:50 — ИА Регнум. Пятеро сотрудников управления ФСБ по Москве и Московской области арестованы по делу о взятке. Об этом 1 июля пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в федеральной службе.

sajinka2 Коррупция

По информации издания, среди арестованных оказался замначальника 7-го межрайонного управления ФСБ, полковник Алексей Круглов. Он и оперативник Роман Надеждин подозреваются в получении взятки в особо крупном размере, сопряжённом с вымогательством.

Начальнику отделения УФСБ в Балашихе Денису Семенову, оперативникам Алексею Винокурову и Артуру Юсуфову инкриминируется посредничество во взяточничестве.

По версии следствия, в ходе проверки в Научно-исследовательском технологическом институте имени П.И. Снегирёва в подмосковном Железнодорожном офицерами ФСБ были выявлены нарушения, связанные с оформлением его сотрудников. Сообщив директору учреждения Игорю Григорьеву о том, что он может стать фигурантом уголовного дела, они потребовали взятку в несколько миллионов рублей.

Григорьев, в свою очередь, обратиться с заявлением о вымогательстве в управление собственной безопасности ФСБ. При передаче денег в одном из ресторанов McDonald's полковник Круглов была задержан. Позднее на рабочих местах были задержаны и остальные предполагаемые участники вымогательства.

Сообщается, что Винокуров и Надеждин согласились сотрудничать со следствием и были помещены под домашний арест. Остальным фигурантам по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста на три месяца.

По сведениям источников газеты, в управлении ФСБ по Москве и Московской области также начата масштабная антикоррупционная проверка, по результатам которой некоторые руководители управления могут быть отправлены в отставку.