Вашингтон, 1 июля, 2017, 05:16 — ИА Регнум. «Мы не можем остановить наши военные маневры в качестве уступки КНДР, чтобы та прекратила свои ядерные испытания», — заявил президент. Он подчеркнул, что Сеул и Вашингтон вырабатывали эту позицию долгое время, и она «остаётся неизменной».

Dominic D'Andrea, commissioned by the National Guard Heritage Foundation, 1992 Американские интервенты в Корее

Мун Чжэ Ин также отметил, что ядерные и баллистические испытания Пхеньяна являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН, тогда как учения Южной Кореи и США не противоречат международному законодательству.

«Я полагаю, что мы не можем обменивать законную деятельность на незаконную, и тем более поощрять плохое поведение», — заявил южнокорейский лидер.

По его словам, условием для начала диалога с Северной Кореей может быть только обещание Пхеньяна прекратить дальнейшие ракетные и ядерные испытания. Также, отметил он, «верным признаком» нацеленности КНДР на диалог может послужить освобождение удерживаемых там трёх американских граждан.

Напомним, 30 июня в Вашингтоне состоялись переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и американского лидера Дональда Трампа. В ходе встречи глава Белого дома заявил, что период «стратегического терпения» США в отношении КНДР закончился, и американские власти намерены приступить к реализации «комплекса мер в сферах дипломатии, безопасности и экономики».

По итогам переговоров стало известно, что Дональд Трамп принял приглашение Мун Чжэ Ина посетить с визитом Южную Корею.