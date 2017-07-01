Нью-Йорк, США, 1 июля, 2017, 04:42 — ИА Регнум. Устроивший стрельбу в больнице в нью-йоркском районе Бронксе мужчина ранее лишился работы в этом учреждении из-за заявлений о сексуальных домогательствах с его стороны, передаёт Associated Press.

BenjaminNelan Перестрелка

По информации агентства, 45-летний Генри Белло ранее работал в Bronx Lebanon Hospital семейным терапевтом. В 2015 году он был вынужден уйти в отставку.

Напомним, 30 июня Генри Белло прошёл на территорию медучреждения в белом халате, под которым прятал винтовку M16. Внутри здания он открыл огонь, застрелив одного из сотрудников больницы и ранив ещё шестерых, после чего покончил с собой.

После сообщений о стрелке в госпитале полицией Нью-Йорка было перекрыто несколько прилегающих кварталов.

Ливанский госпиталь является крупнейшей бесплатной больницей в Нью-Йорке. Медучреждение может принимать в стационаре до тысячи пациентов.