Киев, 1 июля, 2017, 04:00 — ИА Регнум. Департамент специальных расследований Генпрокуратуры Украины объявил о новых эпизодах в деле против экс-президента страны Виктора Януковича и бывших высокопоставленных чиновников. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Wilson Dias Виктор Фёдорович Янукович

По его словам, Виктор Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и его заместитель Виктор Ратушняк, бывший председатель СБУ Александр Якименко и его первый заместитель Владимир Тоцкий обвиняются в незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, а также в организации превышения сотрудниками правоохранительных органов власти своих служебных полномочий.

Кроме этого, указанные лица обвиняются в умышленном убийстве двух и более человек, причинении умышленного тяжкого телесного повреждения и организации террористического акта.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года Генпрокуратура Украины объявила о завершении расследования дела в отношении экс-президента Януковича по подозрению в госизмене. Бывший глава государства обвиняется по целому ряду статей, среди которых — «Государственная измена» и «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

В апреле Пётр Порошенко подписал поправки в уголовно-процессуальное законодательство, которые позволяют провести заочный судебный процесс над Виктором Януковичем.