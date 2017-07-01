Чернобыль, Украина, 1 июля, 2017, 03:38 — ИА Регнум. Лесной пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС на Украине, продолжающийся вторые сутки, удалось локализовать. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Timm Suess Чернобыльская АЭС

«Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил пожар локализован на площади 7 гектаров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент продолжается тушение отдельных тлеющих очагов пожара. Авиацией сброшено в общей сложности уже более 180 тонн воды. К борьбе с огнём привлечено 125 человек и 36 единиц техники.

По данным ведомства, радиационный фон в зоне отчуждения остаётся «в пределах нормы».

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Как передавало ИА REGNUM, пожар на территории Лубянского лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС вспыхнул днём 29 июня.

По предварительным данным, во время вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание остатков древесины. Огонь распространился на площадь около 25 гектаров.