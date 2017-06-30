Нью-Йорк, США, 1 июля, 2017, 01:50 — ИА Регнум. В результате стрельбы в медучреждении в нью-йоркском районе Бронксе погибли два человека, в том числе сам стрелок, ещё шесть человек получили ранения, передаёт Agence France-Presse.

BenjaminNelan Перестрелка

Инцидент произошёл 30 июня в больнице Bronx Lebanon Hospital. Мужчина прошёл в учреждение в белом халате, под которым прятал винтовку M16.

Оказавшись внутри, злоумышленник достал оружие и открыл огонь по сотрудникам госпиталя. Позднее мужчина покончил с собой.

По информации Fox News, нападавший, 45-летний Генри Белло, ранее работал в данном учреждении. Мотивы его действий в настоящее время выясняются.

Сообщается, что о произошедшем был проинформирован президент США Дональд Трамп.