Москва, 1 июля, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Около 250 авиарейсов отменено и задержано в московских аэропортах в результате непогоды. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

Александр Маркин Перрон международного аэропорта Домодедово

На текущий момент в аэропорту «Домодедово» отменено пять авиарейсов и ещё 124 задерживается.

В аэропорту «Шереметьево» задержано 120 авиарейсов. Во «Внуково» один рейс отменён.

В аэропорту «Жуковский» все рейсы следуют в соответствии с расписанием.

Напомним, 30 июня в столичном регионе прошли сильные ливни. За шесть часов в Москве выпало две трети месячной нормы осадков.

ИА REGNUM вело онлайн-фоторепортаж о разгуле стихии в столице.