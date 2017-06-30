В аэропортах Москвы после ливня задержаны около 250 авиарейсов
Москва, 1 июля, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Около 250 авиарейсов отменено и задержано в московских аэропортах в результате непогоды. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».
Александр Маркин
Перрон международного аэропорта Домодедово
На текущий момент в аэропорту «Домодедово» отменено пять авиарейсов и ещё 124 задерживается.
В аэропорту «Шереметьево» задержано 120 авиарейсов. Во «Внуково» один рейс отменён.
В аэропорту «Жуковский» все рейсы следуют в соответствии с расписанием.
Напомним, 30 июня в столичном регионе прошли сильные ливни. За шесть часов в Москве выпало две трети месячной нормы осадков.
ИА REGNUM вело онлайн-фоторепортаж о разгуле стихии в столице.