Москва, 1 июля, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Стокгольмский Арбитражный суд 30 июня вынес решение о взыскании с компании «Нафтогаз Украина» в пользу российского «Газпрома» свыше $1,7 млрд. Об этом сообщил глава российского концерна Алексей Миллер на пресс-конференции после годового собрания акционеров.

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«По предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража взыскания с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» превышают $1,7 млрд», — сказал Миллер.

При этом глава «Газпрома» сообщил, что в компании считают данную сумму «недостаточной» и намерены оспаривать решение арбитража.

«Аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной», — сказал он, уточнив, что вердикт будет обжалован в апелляционном суде Швеции.

Напомним, в конце мая «Нафтогаз Украины» объявил, что Стокгольмский Арбитражный суд отменил требование «бери или плати» (take or pay) «Газпрома» по контракту о поставке газа на Украину, отказав в требовании российской компании взыскать с «Нафтогаза» $34,5 млрд.

Кроме того, в МИД Украины сообщили, что стокгольмский арбитраж полностью отменил запрет для Украины на реэкспорт российского газа, а также постановил пересмотреть формулу цены на газ с 2014 года.

Тогда в «Газпроме» данное решение назвали промежуточной стадией процесса, подчеркнув, что оно не содержит конкретных цифр и посвящено решению принципиальных юридических вопросов.