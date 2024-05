Вашингтон, 1 июля, 2017, 00:34 — ИА Регнум. Пол Маккартни и звукозаписывающая компания Sony/ATV Music Publishing пришли к соглашению в рамках урегулирования спора по поводу авторских прав на некоторые песни The Beatles, об этом 30 июня сообщило агентство Reuters.

Thebeatles.com The Beatles

Ходатайство об отзыве иска подал Майкл Джейкобс, адвокат Маккартни. Окружной судья Эдгардо Рамос подписал постановление об отклонении иска, но согласился снова рассмотреть дело, если между сторонами вновь возникнет спор.

Суть иска заключалась в следующем: Пол Маккартни хотел быть уверенным в том, что он сможет вернуть права на более чем 260 композиций, в число которых входят такие песни как «I Want to Hold Your Hand», «Yesterday» и «Hey Jude».

Законы США позволяют возвращать права автору по истечении некоторого времени после их последней продажи. Ближайший такой срок истекает 5 октября 2018 года у песни «Love Me Do».

В 1985 году права на песни The Beatles приобрел Майкл Джексон, он был одним из основателей Sony/ATV Music Publishing. После смерти певца его наследники решили продать их долю в звукозаписывающей компании корпорации Sony за $750 млн.

Агентство сообщает: на данный момент неясно, что именно Пол Маккартни получил в рамках заключенного соглашения с Sony. Каких-либо комментариев у представителей музыканта журналистам получить не удалось.

Напомним, в мае 2017 года английское издание The Sunday Times опубликовало рейтинг самых богатых британских музыкантов. Пол Маккартни и его жена Нэнси Шевелл в очередной раз возглавили список — в 2017 году их совместное состояние составляло, по оценке газеты, более 1 млрд долларов.