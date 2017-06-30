Лиссабон, 1 июля, 2017, 00:09 — ИА Регнум. Португалия досрочно выплатила Международному валютному фонду (МВФ) €1 млрд ($1,14 млрд) и намерена к августу погасить еще €2,6 млрд ($2,96 млрд) кредитов, согласно заявлению правительства Португалии, 30 июня сообщает Agence France-Presse.

(сс) Michael Marcovici Деньги

Лиссабон стремится за счет досрочного погашения кредитов снизить сумму выплат по процентам.

«Досрочное погашение кредитов МВФ имеет важное значение для повышения жизнеспособности долга за счет снижения его стоимости», — говорится в заявлении министерства финансов.

Напомним, в 2011 году МВФ предоставил Португалии €29,6 млрд ($42,9 млрд). В настоящий момент погашено более половины суммы кредитов.

По словам представителей правительства, после погашения следующей суммы в размере €2,6 млрд, Португалия должна будет выплатить еще €10,4 млрд ($11,8 млрд), чтобы полностью погасить кредиты, полученные от МФВ.