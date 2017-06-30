Португалия досрочно выплатила МВФ €1 млрд
Лиссабон, 1 июля, 2017, 00:09 — ИА Регнум. Португалия досрочно выплатила Международному валютному фонду (МВФ) €1 млрд ($1,14 млрд) и намерена к августу погасить еще €2,6 млрд ($2,96 млрд) кредитов, согласно заявлению правительства Португалии, 30 июня сообщает Agence France-Presse.
Лиссабон стремится за счет досрочного погашения кредитов снизить сумму выплат по процентам.
«Досрочное погашение кредитов МВФ имеет важное значение для повышения жизнеспособности долга за счет снижения его стоимости», — говорится в заявлении министерства финансов.
Напомним, в 2011 году МВФ предоставил Португалии €29,6 млрд ($42,9 млрд). В настоящий момент погашено более половины суммы кредитов.
По словам представителей правительства, после погашения следующей суммы в размере €2,6 млрд, Португалия должна будет выплатить еще €10,4 млрд ($11,8 млрд), чтобы полностью погасить кредиты, полученные от МФВ.