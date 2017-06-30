Нью-Йорк, США, 1 июля, 2017, 00:07 — ИА Регнум. В нью-йоркском районе Бронкс мужчина с винтовкой устроил стрельбу в больнице, сообщает 30 июня агентство Associated Press.

BenjaminNelan Перестрелка

По информации агентства, первые выстрелы раздались в 21.50 мск на 16-м этаже госпиталя. По разным данным, ранения получили два или три человека.

На месте происшествия сейчас работают пожарные и полиция. Стрелявший, по предварительной информации, использовал винтовку. Сотрудники нью-йоркской полиции сообщили в социальных сетях, что он уже мертв.

Не исключено, что злоумышленник являлся бывшим сотрудником этого медицинского учреждения.

Происшествие пока не квалифицировано в качестве теракта.

Представители Белого дома уже сообщили в СМИ, что президент США Дональд Трамп извещён о инциденте.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня человек, пришедший в клинику Лас-Вегаса с острой болью, застрелил двух медиков, после того как ему отказали в незамедлительном оказании помощи