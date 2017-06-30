Токио, 1 июля, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Компания Nissan раскрыла дату официальной премьеры новой версии электромобиля Leaf, презентация электрокара пройдет 6 сентября 2017 года, об этом 30 июня сообщило издание Motor Authority.

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Издание предполагает, что 6 сентября Nissan проведет официальную премьеру автомобиля, но полноценный показ широкой публике состоится в рамках 67-го Международного автомобильного салона во Франкфурте-на-Майне.

Напомним, первый тизер новой версии Leaf компания Nissan выпустила в мае 2017 года, на снимке можно было увидеть только светодиодные фары автомобиля. А 22 июня в сеть попали изображение приборной панели машины.

Тогда же стало известно, что данный электрокар станет первой машиной Nissan, продающейся за пределами Японии, в которой будет реализована функция Pro Pilot. Nissan заявила, что в недалеком будущем данная система сможет предложить более высокие уровни автономного вождения.

Сейчас под управлением Pro Pilot автомобиль сможет самостоятельно ускоряться, тормозить и маневрировать на однополосном шоссе, его возможности аналогичны возможностям Tesla Autopilot.

Ранее СМИ сообщали, что запас хода Nissan Leaf составит от 320 до 400 км при емкости аккумуляторной батареи в 60 кВтч. Покупатели также смогут выбрать вариант автомобиля с батареей емкостью 40 кВтч.