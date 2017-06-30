Москва, 30 июня, 2017, 23:28 — ИА Регнум. «Примаковские чтения» объединили здесь экспертов из самых разных стран — представителей науки, органов власти, общественных организаций, бизнеса. Это еще раз подчеркивает многогранность личности крупного учёного и талантливого дипломата, каким был Евгений Максимович Примаков.

Kremlin.ru Сергей Катырин

В течение ближайших двух дней нас ожидает множество интересных сессий. Большинство их них направлены на обсуждение сотрудничества России с отдельными странами, регионами, интеграционными объединениями: США, Индо-Тихоокеанский регион, Европейский союз, Экономический пояс Шелкового пути и так далее.

Своё выступление я бы хотел посвятить партнёрству России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона с точки зрения бизнес-сообщества, которое представляет Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

Выбор данной темы неслучаен. В последние годы в России всё чаще говорят об усилении восточного направления нашей внешней политики, многие это связывают с западными санкциями. Но это не так. Данный курс был задан намного ранее, а у его истоков стоял именно Евгений Максимович Примаков, возглавивший в 1996 году российский МИД. В основе выбора данного направления стояла понимание Евгением Максимовичем многополярности мира, усиливающейся роли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в экономической и политической повестке. Как Министр иностранных дел России Евгений Максимович совершил многочисленные визиты в страны этого региона, а приём в Москве ответных делегаций стал традиционным.

При этом хотел бы подчеркнуть, что нельзя говорить о «развороте» России в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Партнёрские отношения России, российского бизнеса, с европейскими странами, Соединенными Штатами Америки имеют большую историю, разрушить которую стараниями отдельных политических лидеров, пожалуй, невозможно. Косвенно это подтверждает и прошедший совсем недавно Петербургский международный экономический форум, где делегация из США стала одной из самых многочисленных.

Вспоминаются слова Евгения Максимовича, произнесённые в январе 2015 года на одном из последних заседаний созданной им дискуссионной площадки «Меркурий клуб». Тогда Евгений Максимович сказал, что нельзя говорить о переориентации России на Восток, что наша страна хотела бы нормализовать отношения с США и Европой, но игнорировать быстровозрастающее значение стран Азиатско-Тихоокеанского региона нельзя. Действительно, сегодня АТР является одним из ключевых внешнеторговых партнёров Российской Федерации, причём падение экспорта в страны АТЭС с середины 2014 года началось позже и не было таким же глубоким, как по другим регионам, а уже в 2016 в долларовом выражении экспорт восстановился до уровня 2010 года. Сейчас группа стран АТЭС занимает почти 30% российского внешнеторгового оборота. Для сравнения: страны ЕС занимают 45%. При этом темпы роста внешней торговли со странами АТЭС находятся на том же уровне, что и со странами Европейского союза. Так, в январе-апреле 2017 г. рост экспорта нашей страны в страны АТЭС составил почти 36% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а импорта — 28%.

Одной из значимых структур на этом направлении является Деловой совет Россия-АСЕАН, осуществляющий свою деятельность под эгидой Палаты. В его задачи входит мониторинг делового климата в странах АСЕАН, выявление приоритетных направлений торгово-экономического сотрудничества, поиск партнеров для реализации совместных проектов. Деловой совет активно вовлечен в организацию различного формата бизнес-миссий в страны АСЕАН, организацию и проведение бизнес-форумов. Отдельным направлением работы Совета является участие в Деловом Консультативном совете АСЕАН, в рамках которого вырабатываются подходы к формам и условиям делового сотрудничества компаний России и стран Ассоциации.

Перспективной площадкой для практической реализации сотрудничества на уровне стран АСЕАН является взаимодействие государственных и деловых структур России и Вьетнама. Так, заключение и вступление в силу соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом открывают хорошие перспективы по выходу российских товаров не только на вьетнамский рынок, но и на рынки других стран АСЕАН.

Как раз сегодня (29 июня — прим ИА REGNUM) в Москве проходят переговоры на уровне глав государств России и Вьетнама, результаты которых послужат хорошей основой для развития, в том числе, торгово-экономического и делового сотрудничества двух стран. А завтра Президент Вьетнама выступит перед российским предпринимательским сообществом на деловом форуме, который готовится при участии Палаты.

Как вы знаете, Евгений Максимович на протяжении 10 лет возглавлял Торгово-промышленную палату Российской Федерации. Именно его фигура позволила во многом по-новому взглянуть на Палату как на площадку, объединяющую представителей власти, бизнеса и общества во имя устойчивого функционирования всей экономической системы.

Одной из приоритетных задач, поставленных им перед коллективом Торгово-промышленной палаты, было отстаивание интересов нашей страны на международной арене, всемерное содействие интеграции российского предпринимательства в мировое экономическое пространство. Этому вопросу Евгений Максимович уделял особое внимание на всех должностях, которые занимал.

В ТПП России была активизирована международная деятельностьна тех направлениях, где у российского государства и бизнеса были соответствующие интересы. Именно при Евгении Максимовиче была введена практика создания деловых советов для работы на страновых направлениях. Сейчас под эгидой ТПП России действует более 70 деловых советов с зарубежными странами, и это общепризнанный инструмент установлениях прямых контактов между предпринимателями разных стран. Более 15 деловых советов действуют сегодня на «восточном» направлении. Стоит отметить, что Палата приступила к формированию деловых советов в регионе АТР задолго до того, когда «поворот на восток» стал модным трендом.

По инициативе Евгения Максимовича сеть загранпредставительств Палаты была расширена, ориентирована на приоритетные для российских предпринимательских кругов страны. На данный момент работают более 30 представительств ТПП РФ за рубежом, деятельность которых охватывает 40 государств, в том числе Китай, Японию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Институт торгово-промышленных палат — это общепризнанный во всем мире инструмент взаимодействия органов власти и бизнеса. Торгово-промышленная палата Российской Федерации — член многочисленных международных организаций, таких как Международная торговая палата, Всемирная федерация торговых палат, Конфедерация торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Европалата и так далее. Торгово-промышленная палата России выступила с инициативой проведения в 2023 году конгресса Всемирной федерации торговых палат в Москве.

Важная роль в отстаивании интересов российских предпринимательских кругов принадлежит арбитражным институтам. При ТПП РФ действуют ведущие в России и известные в мире третейские суда, образована Коллегия посредников по проведению примирительных процедур. Становлению данных институтов в качестве полноценной системы альтернативного разрешения и урегулирования коммерческих споров Евгений Максимович уделял большое внимание. Хотел бы отметить, что количество дел, поступающих на рассмотрение Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ, превышает аналогичные показатели большинства международных арбитражных институций, включая Лондонский международный третейский суд и Арбитражный институт торговой палаты г. Стокгольма. Ежегодно МКАС разрешает порядка 300 международных коммерческих споров, в которых участвуют иностранные компании из 40−50 стран.

Говоря о сотрудничестве предпринимательских кругов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, нельзя не сказать про российский Дальний Восток. Обеспечение ускоренного социально-экономического развития данного региона является одним из важнейших общенациональных приоритетов в России. Стратегия развития Дальнего Востока Российской Федерации во многом базируется на открытости для широкой международной кооперации, важная роль в которой, конечно, принадлежит странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для привлечения в регион инвестиций создаются территории с преференциальными условиями ведения предпринимательской деятельности. Руководством страны поставлена задача органам государственной власти и институтам развития оказывать всестороннюю поддержку компаниям, которые зашли в территории. Только за 2016 год в территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток привлечено 176 млрд рублей инвестиций. Предпринимательские круги Китая, Японии, Сингапура входят в число крупнейших иностранных инвесторов в данные территории.

Компании из Азиатско-Тихоокеанского региона принимают участие в реализации крупнейших инфраструктурных проектов на территории Дальнего Востока Российской Федерации, владеют долями в российских компаниях.

Сегодня Палата принимает участие в подготовке заседания Государственной Совета Российской Федерации по вопросу развития Дальнего Востока. По нашему мнению, данный регион должен стать местом имплементации лучших практик стран Азиатско-Тихоокеанского региона по созданию условий для инвестирования и ведения бизнеса, апробации новых подходов к развитию предпринимательской деятельности, к примеру, внедрению «облегченных» для хозяйствующих субъектов режимов осуществления контрольно-надзорной деятельности.

Важную роль в развитии партнёрских связей предпринимательских кругов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона играют выставочно-конгрессные мероприятия. Эксперты ТПП России считают, что необходимо обеспечить более широкое участие представителей экспортно-ориентированного предпринимательского сообщества Дальневосточного федерального округа в правительственных делегациях при посещении стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

С 2011 года Торгово-промышленная палата Российской Федерации представляет нашу страну в Совете директоров Азиатского форума Боао, часто именуемым Азиатским Давосом и являющемся одной из важнейших площадок для обсуждения ключевых вопросов развития Азиатско-Тихоокеанского региона.

В заключение хотел бы сказать, что время, меняющаяся экономическая и геополитическая ситуация доказали правильность большинства идей и суждений Евгения Максимовича Примакова. И я уверен, потребуется не одно десятилетие, чтобы до конца и в полном объёме исследовать всё то, что оставил нам этот великий гражданин нашей страны.

Сергей Катырин — председатель Торгово-промышленной палаты Российской Федерации