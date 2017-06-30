Великий Новгород, 30 июня, 2017, 23:26 — ИА Регнум. В настоящее время приостановлено движение транспорта по направлениям Любытино — Неболчи, Окуловка — Любытино, Любытино — Хвойная, Крестцы — Окуловка.

Пресс-центр правительства Новгородской области Схема объезда размытых дорог в Окуловском дороге Новгородской области

Информация об этом направлена главам районов, ГУ МЧС, УГИБДД, предприятиям, содержащим и обслуживающим дороги, а также компаниям-перевозчикам. Разработаны схемы объездов, где красными точками обозначены локальные места размывов, зелёным цветом выделены пути объезда.

Пресс-центр правительства Новгородской области Схема объезда в Любытинском районе Новгородской области

Дороги начнут восстанавливать сразу после схода воды. Сейчас идёт подготовка необходимой техники и материалов.

Ситуация находится на контроле у временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильным ливнем в Новгородской области размыло трассы в трёх районах — Любытинском, Крестецком и Окуловском, при этом наиболее сложная обстановка — в Любытинском районе, где на автодороге Спасская Полисть — Боровичи в районе населённого пункта Погорелка обрушилось дорожное полотно.