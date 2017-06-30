Калуга, 30 июня, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Порядка 450 млн долларов инвестиций получит Калужская область за счёт строительства в регионе комплекса молочного животноводства и переработки молока вьетнамского концерна «Ти Эйч Груп». Как заявил на встрече с президентом Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куангом губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, это самый крупный инвестиционный проект региона.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На встрече в Москве

«На этом этапе речь идет о 450 миллионах долларов США. Возможно, он будет увеличен в объеме финансирования и расширения территории. Это важно, так как нашей стратегической задачей является развитие сельскохозяйственного производства», — подчеркнул Артамонов.

Глава калужского региона также пригласил вьетнамские компании принять участие в проекте, который осуществляет один из крупнейших в России логистических центров «Фрейт Вилладж Ворсино». Он уже позволил наладить контейнерное сообщение региона со странами Юго-Восточной Азии. Новый маршрут в три с половиной раза быстрее существующего пути через Дальний Восток.

Напомним, в 2016 году внешнеторговый оборот Калужской области с Вьетнамом составил 4 млн долларов США и увеличился в 2 раза по сравнению с 2015 годом. С января по апрель 2017 года товарооборот вырос ещё на 70%.

Предприятия Калужской области поставляют во Вьетнам электрические машины и оборудование, провода и кабели, инструменты, пищевые продукты, аппараты для медицинской промышленности. Из Вьетнама в калужский регион поступают кофе, чай, пряности, напитки, одежда и обувь, комплектующие для электрооборудования и транспортных средств.