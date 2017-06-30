Белфаст, Великобритания, 30 июня, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Постановочные фотографии с актерами культового сериала «Игра престолов», последовав примеру издания Entertainment Weekly, разместил 29 июня на своей обложке журнал Time.

Time.com Обложка журнала «Time» с фотографиями актеров сериала «Игра престолов»

В сетевой и бумажной версии журнала вышла большая статья ирландского автора Даниэля Д`Аддарио, посвященная вымышленному и реальному миру «Игры престолов». Её украсили яркие и необычные работы фотографа Майлса Олдриджа.

В статье Д`Аддарио сообщает, что в Белфасте проходили съемки некоторых сцен седьмого сезона сериала, фотосессию провели там же. Майлс Олдридж решил работать в жанре поп-арт, это одно из его любимых направлений. Получилось весьма интересно, сочно и ярко.

В цифровой версии также размещен ролик, в котором показано как проходил процесс съемок, в видео актеры делятся своими впечатлениями от происходящего. В мероприятии приняли участие: Эмилия Кларк, Кит Хэрингтон, Лена Хеди, Николай Костер-Вальдау, Питер Динклэйдж, Софи Тёрнер и Мэйси Уильямс.

Исполнительные продюсеры сериала Дэниел Бретт Уайсс и Дэвид Бениофф также попали в объектив фотокамеры Олдриджа.

В своей яркой разноцветной одежде все актеры выглядят непривычно, в то же время фотографии отлично передают черты их персонажей. Отдельные снимки ничуть не менее интересны, чем итоговая групповая фотография, попавшая на обложку.

Напомним, первый эпизод седьмого сезона «Игры престолов» должен выйти на телеканале HBO 16 июля 2017 года. 21 июня на официальном Youtube-канале телесериала был опубликован второй официальный трейлер.