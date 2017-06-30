Калуга, 30 июня, 2017, 21:40 — ИА Регнум. Атмосферный фронт, сопровождавшийся ливнями, градом и сильными порывами ветра до 20 метров в секунду, вызвал ряд технологических нарушений в работе Калужского электросетевого комплекса, сообщает 30 июня корреспондент ИА REGNUM

Константин Маковский. Дети, бегущие от грозы

По данным филиала «Калугаэнерго», в регионе были отключены две высоковольтные линии напряжением 35 кВ, 22 линии напряжением 6−10 кВ и 350 трансформаторных подстанций. Без света остались 9,4 тысячи человек. Было обесточены 11 социально значимых объектов.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 202 человека и 84 единицы спецтехники. Также привлечено 45 бригад из соседних с Калужской областей, входящих в зону ответственности ПАО «МРСК Центра».

Продолжаются мониторинг работы энергообъектов и наблюдения за метеорологической обстановкой по всей зоне ответственности энергокомпании.

Напомним, 30 июня в центральную Россию пришёл юго-восточный циклон с ливнями, градом и порывами ветрами до 20−22 м/сек.