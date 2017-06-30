Донецк, 30 июня, 2017, 20:48 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко не поддержал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом 30 июня глава ДНР Захарченко заявил на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

«Все, что необходимо для решения конфликта мирным путем, прописано в Минских соглашениях. Все условия есть в комплексе мер. Придумывать что-то новое сейчас считаю нецелесообразным», — сказал Захарченко, комментируя свое отношение к «формуле Макрона».

В то же время глава ДНР отметил, что ему не с кем вести диалог на Украине.

«Я не вижу на Украине людей, с которыми можно вести конструктивный диалог. Та политическая ситуация, которая сейчас сложилась на Украине, не способствует диалогу. Я не вижу там людей, с которыми можно договориться. Но эта ситуация может измениться в ближайшее время. Возможно, кто-то появится и можно будет возобновить диалог. На сегодняшний день разговаривать там не с кем», — рассказал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня президент Франции Макрон выступил против смены формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Президент Франции выступил за поэтапное выполнение комплекса мер по реализации Минских соглашений, которые были утверждены на переговорах «нормандской четверки» (Украины, России, Франции и Германии).

«У нас есть несколько месяцев, чтобы в рамках этих соглашений достичь успеха. Я понимаю, что возможно для кого-то это неидеальный формат. Но пока я не вижу лучших предложений, во всяком случае, я их не понял. Тут вопрос в выполнении и эффективности. Думаю, нам надо будет предусмотреть время для принципиальных дискуссий. Со стороны господина Порошенко я увидел прогресс в вопросе оттягивания тяжелой артиллерии. На сегодня приоритет — не начать с нуля в каком-то другом процессе, пытаясь пересмотреть принципиальные основы — нет. Нам нужно видеть, как мы конкретно выполняем Минские соглашения, которые были согласованы всеми участниками», — рассказал Макрон.

Глава французского государства призвал активизировать Минский процесс.

«Что касается Минских встреч. Нам необходимы встречи, цели которых определены заранее. Нужно, чтобы каждый раз достигались результаты, пусть даже незначительные. Я не привык к дискуссиям, которые не сдвигают процесс с места… Я хочу, чтобы у сторон было прояснение предварительных условий, чтобы было объективное видение ситуации, чтобы главы государств, которые встречаются в «норманнском формате», могли пойти на уступки в рамках предварительных соглашений. Ситуация сложная, я это прекрасно понимаю», — подчеркнул Макрон.

Он раскритиковал стороны конфликта в Донбассе за невыполнение ранее утвержденного комплекса мер.

«Ситуация не развивается, с обеих сторон есть непонимание, есть невыполнение того, что предусмотрено Минскими соглашениями. Ситуация неудовлетворительная», — считает Макрон.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко отметил, что инициатива французского президента может получить название «формула Макрона».

Как сообщалось, Россия и ДНР требуют, чтобы украинская сторона начала выполнение Минских соглашений с политической части — изменить Конституцию Украины, предоставить ДНР и ЛНР особый статус. В то же время Киев настаивает на поэтапном выполнении, начиная с первых пунктов соглашения: установить всеобъемлющий режим прекращения огня; обеспечить допуск миссии ОБСЕ на всю территорию Донбасса; провести обмен заложников по принципу всех на всех.