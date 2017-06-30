Москва, 30 июня, 2017, 20:16 — ИА Регнум. За время реализации проекта «Детские сады — детям» построено, реконструировано и оборудовано более пяти тысячи детских садов по всей стране, более одного миллиона детей получили доступ к дошкольному образованию в соответствии с «майскими указами» Президента РФ. Об этом рассказала журналистам координатор партийного проекта «Детские сады — детям», заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Лариса Тутова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«Более пяти тысячи детских садов построено, реконструировано, дооборудовано. Благодаря этому более 1 миллиона детей получили доступ к качественному дошкольному образованию. За время работы федерального партийного проекта «Детские сады — детям» проведено более семи тысяч мероприятий, в том числе мониторинги заработных плат работников дошкольного образования, качества питания в дошкольных образовательных организациях, развития инклюзивного образования в детских садах и другие. Многое делается для развития инфраструктуры дошкольных учреждений, качественного наполнения сути проекта. Проводятся конференции, форумы, конкурсы профессионального мастерства, детские конкурсы, мероприятия по повышению привлекательности сферы дошкольного образования», — рассказала Лариса Тутова.

Также она отметила, что перед партийным проектом поставлены новые задачи, в частности, решение проблемы обеспеченности яслями детей до 3-х лет.

«Эти задачи, наряду с вопросами развития семейных дошкольных групп, дошкольных групп в вузах и на предприятиях, негосударственного сектора дошкольного образования и предстоит решать федеральному партийному проекту «Детские сады — детям», — отметила координатор проекта.

Партийный проект «Единой России» «Детские сады — детям», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях. В рамках партийного проекта проводится мониторинг выплаты зарплат работникам детских садов, оценивается доступность и качество дошкольного образования.