«Асфальт плывёт из-под ног»: В Новгородской области ливнем размыло дороги
Великий Новгород, 30 июня, 2017, 19:45 — ИА Регнум. В Новгородской области ливневыми дождями размыло и повредило дороги в трёх районах. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, новгородцы в социальных сетях публикуют фото и видео «дорог, превратившихся в реку», участков с провалившимся асфальтом.
«Асфальт плывёт из-под ног», — комментируют очевидцы. Несколько дорог перекрыты.
По данным ГУ МЧС России по Новгородской области, частичные повреждения дорог зафиксированы на территориях Любытинского, Крестецкого и Окуловского районов.
В Любытинском районе оказался невозможен проезд по автодороге Спасская Полисть — Боровичи на участке Ярцево — Любытино в районе населенного пункта Погорелка — здесь буквально провалилось дорожное полотно. В целях организации дорожного движения организован объезд через населённый пункт Вычерема.
В места размыва дорог направлена спецтехника.
В Крестецком районе в районе деревни Ручьи также перекрыт проезд — здесь вода переливается через проезжую часть дороги.
«На остальных участках дороги проезд транспорта возможен», — прокомментировали в региональном управлении МЧС.
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