Великий Новгород, 30 июня, 2017, 19:45 — ИА Регнум. В Новгородской области ливневыми дождями размыло и повредило дороги в трёх районах. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, новгородцы в социальных сетях публикуют фото и видео «дорог, превратившихся в реку», участков с провалившимся асфальтом.

Vk.com/region53 Повреждённая ливнем дорога в Любытинском районе Новгородской области. Скриншот из группы «ЧП Великий Новгород. Новости»

«Асфальт плывёт из-под ног», — комментируют очевидцы. Несколько дорог перекрыты.

По данным ГУ МЧС России по Новгородской области, частичные повреждения дорог зафиксированы на территориях Любытинского, Крестецкого и Окуловского районов.

В Любытинском районе оказался невозможен проезд по автодороге Спасская Полисть — Боровичи на участке Ярцево — Любытино в районе населенного пункта Погорелка — здесь буквально провалилось дорожное полотно. В целях организации дорожного движения организован объезд через населённый пункт Вычерема.

Vk.com/region53 Повреждённая ливнем дорога в Любытинском районе Новгородской области. Скриншот из группы «ЧП Великий Новгород. Новости»

В места размыва дорог направлена спецтехника.

В Крестецком районе в районе деревни Ручьи также перекрыт проезд — здесь вода переливается через проезжую часть дороги.

«На остальных участках дороги проезд транспорта возможен», — прокомментировали в региональном управлении МЧС.

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