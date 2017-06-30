Ярославль, 30 июня, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Скандал с запретом мэрии Ярославля рекламы КПРФ на бортах маршрутных такси вызвал бурную реакцию в общественно-политическом пространстве Ярославля.

Пикет в Ярославле

Мэр Ярославля Владимир Слепцов в своём комментарии информационному агентству «Ярновости» заявил, что данная политическая реклама носит негативный характер, и с ней «необходимо разобраться». По мнению градоначальника это сказывается на качестве пассажирских перевозок.

Ярославский политический консультант Татьяна Капустина считает, что такие действия мэра выглядят просто смешно. Глава города такими комментариями признаёт наличие политического противостояния «свой-чужой».

«По имеющейся в моём распоряжении информации, есть негласный запрет рекламным компаниям работать с оппозиционными партиями и кандидатами. Мне кажется, что сейчас говорить о том, что представители КПРФ специально разжигают, накаляют ситуацию смешно, просто смешно слышать это из уст мэра города. Еще более глупо выглядит власть запрещая размещение агитплакатов КПРФ с надписью «Освобождение», тем самым признавая, что в городе есть противостояние между местными и приезжими. Повторюсь, по имеющейся у меня неофициальной информации, большинству кандидатов не от «Единой России» запрещено пользоваться билбордами, бортами маршруток и ещё целым рядом способов наглядной агитации», — рассказала Татьяна Капустина.

Политтехнолог Андрей Становой, считает такие действия мэра недальновидными и нелегитимными.

«Я полагаю, что данная ситуация продемонстрировала некоторую топорность действий мэрии и неумение просчитывать последствия принимаемых решений. Мэрия Ярославля, к сожалению, не очень хорошо работает на опережение ситуации. На основании «нравится-не нравится» снимать рекламу это просто незаконно. Если перевозчики сделали публичную оферту и готовы размещать рекламу, то нравится она властям или нет — эта реклама должна висеть. Я считаю, данный спор находится вне правовой поля. Действия мэрии не оправданы, хоть и обоснованы, и не легитимны», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Андрей Становой.

Эксперты сходятся во мнении, что своими необдуманными и топорными методами решения политических вопросов мэр Ярославля Владимир Слепцов нанёс серьёзный удар по своей репутации и способствует подрыву доверия населения к процессу и итоговым результатам выборов в Ярославской области.