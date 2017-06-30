Ереван, 30 июня, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил сегодня, 30 июня, поздравительную телеграмму президенту Армении Сержу Саргсяну в связи с днем рождения, сообщает пресс-служба президента Армении.

President.am Серж Саргсян

Уважаемый Серж Азатович! Примите мои сердечные поздравления с днем рождения. Вашей многолетней государственной деятельностью Вы заслужили большое уважение Ваших соотечественников и значительный авторитет за рубежом», — говорится в послании.

«Высоко ценим Ваш личный вклад в укрепление дружественных и союзнических отношений между нашими странами, а также во взаимовыгодные интеграционные процессы на евразийском пространстве», — отмечается в поздравлении.

«Всегда рад общаться с Вами. Надеюсь, что наш конструктивный диалог и совместная продуктивная работа по насущным вопросам двусторонней и международной повестки будет продолжена. Сердечно желаю Вам, уважаемый Серж Азатович, крепкого здоровья, счастья, благоденствия, успехов и всех благ».

По сообщению президентской пресс-службы, Саргсян получает поздравления от руководителей иностранных государств, представителей международных организаций. Но кроме президента России, упоминается только президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян.

Президент Армении Серж Саргсян отмечает сегодня, 30 июня, 63-летие. По данным армянских СМИ, он проведет день рождения в кругу семьи и близких друзей.

Армянская пресса также отмечает, что согласно армянскому законодательству Серж Саргсян достиг пенсионного возраста. «Неизвестно, однако обратится ли Саргсян за получением пенсии», — пишет одна из газет.

Серж Саргсян родился 30 июня 1954 года в городе Степанакерте. Стал президентом Армении в 2008 году. Второй и последний президентский срок Саргсяна истекает в апреле 2018 г. Тогда же Армения окончательно станет парламентской республикой. Основным претендентом на кресло премьер-министра оппозиция и многие эксперты считают именно Саргсяна, который когда-то заявлял, что не будет претендовать на руководящие должности в стране после истечения своих полномочий. В последнее время однако глава государства обходит стороной данный вопрос.