Всероссийский детский центр «Орлёнок», Краснодарский край, 3 июля, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Со 2 по 8 июля во Всероссийском детском центре «Орлёнок» проходит XXI Всероссийский фестиваль визуальных искусств. В нем принимает участие свыше 3500 детей из России, Чехии, Болгарии и Венгрии. Фестиваль познакомит участников с современным направлением киноискусства, новыми детскими игровыми и анимационными фильмами, фото и телепрограммами. Торжественная церемония открытия состоится 3 июля.

Center-orlyonok.ru Всероссийский детский центр «Орленок»

«Всероссийский фестиваль визуальных искусств — это одно из самых ярких и долгожданных событий орлятского лета, — говорит директор ВДЦ «Орлёнок» Александра Джеуса. — Праздник давно стал традиционным и в этом году отпразднует свой 21 день рождения. Одним из самых зрелищных мероприятий станет торжественная церемония открытия, которая пройдёт в новом Амфитеатре ВДЦ «Орлёнок».

Одна из особенностей̆ Фестиваля в том, что он всегда шагает в ногу со временем. Здесь орлята знакомятся с самыми новыми и современными тенденциями в мире телевидения и кино. И это очень важно именно с образовательной точки зрения, ведь творческим и одарённым детям, приезжающим в «Орлёнок», необходимо всегда быть на «гребне волны», разбираться в элитарном искусстве, не бояться перемен, тогда из них вырастут высокопрофессиональные специалисты, формирующие культурный код нашей страны».

В программе будет представлено несколько номинаций: «Режиссёры 21 века», «Анимация» (полнометражная и короткометражная), «Телевидение», «Фотокросс» и «Кинематограф». Оценивать работы будут самые активные и творческие орлята, прошедшие специальный отбор в детское жюри. Возглавят жюри Александр Кузнецов, Вадим Жук, Марина Курчевская, Екатерина Уфимцева, Сергей Варновский, Дмитрий Шаракоис, Тимофей Трефилов и Надежда Майданская.

Конкурсная часть программы включит в себя 68 художественных и анимационных фильмов, среди которых «Время первых», «Байкальские каникулы 2.0», «Второе детство», «Опасные каникулы», «Спасти Пушкина» и другие. В конкурсе также участвуют телевизионные программы, мини-фильмы и короткометражные картины студий «Союзмультфильм», «Киностудия им. М. Горького», «Disney» (Russia LTD) и др.

Одним из главных событий фестиваля станет выставка «Волшебный гардероб» Киностудии М. Горького. На экспозиции будут представлены раритетные костюмы из известных сказочных фильмов: «Морозко», «Варвара-краса, длинная коса», «Конёк-горбунок» и прочих.

Кроме того, для орлят будут проведены мастер-классы и творческие встречи с деятелями искусства. Своим мастерством поделятся кинорежиссёр Наталья Бондарчук, актриса и кино Мария Порошина, художник и продюсер театра и кино Павел Каплевич, певица Любаша, музыкант и телеведущий Сергей Шустицкий и другие.

Детям покажут новые выпуски тележурнала «Ералаш» и кинокартины «Мио, мой Мио», «Там, на неведомых дорожках…», «Огонь, вода и… медные трубы», «Новые похождения кота в сапогах», которые в этом году отмечают свой юбилей.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и Министерства образования Российской Федерации.