Ярославль, 30 июня, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области начало юридическую процедуру по созданию сырного кластера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Pixabay.com Сыр

В Ярославской области к концу года будет создан сырный кластер. Сейчас власти прорабатывают разные варианты торговых марок, которые бы гарантировали качество продукции для жителей области. Как один из вариантов рассматривается название «СырКофф».

В ближайшее время правительство Ярославской области проведет фокус-группу для того, чтобы общественность могла принять участие в выборе нового торгового знака, который бы являлся визитной карточкой сырного кластера нашего региона.

«С сегодняшнего дня мы начинаем юридическую процедуру по созданию сырного кластера. Приглашаем сельхозтоваропроизводителей, производителей молока и тех, кто имеет планы по реконструкции и модернизации производства или стартаповские проекты в области сыроделия, а также научное сообщество присоединиться к сырному кластеру», — сказал заместитель председателя правительства области Валерий Холодов.

Ярославские сыры имеют большой потенциал. Так накануне в Ярославле состоялась официальная презентация и дегустация первого образца уникального сыра «Гранд Ярославия», произведенного мастерами ремесленной сыроварни Марии Коваль.