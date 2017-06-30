Ярославль, 30 июня, 2017, 17:03 — ИА Регнум. График ремонта дорог города Ярославля по программе «Безопасные и качественные дороги» фактически сорван. Корреспондент ИА REGNUM убедился в этом лично.

Борис Волгин ИА REGNUM Улица Ивановская в Ярославле сродни испытательному полигону

Согласно опубликованной сайте мэрии города «дорожной карты» реализации программы, в срок до 30 июня 2017 года должны быть выполнены ремонтные работы на следующих объектах: улица Панина (от Ленинградского проспекта до ул. Строителей), улица Серго Орджоникидзе (от ул. Красноборская до ул. Яковлевская), Юго-западная окружная дорога (от Московского проспекта до ул. Нефтяников) и улица Ивановская (участок автодороги от улицы Калинина до Костромского шоссе).

К полудню 30 июня лишь на улице Панина работы выполнены полностью. Дорога, находившаяся до недавнего времени в ужасном состоянии, выглядит почти идеально. Впечатление портит лишь неблагоустроенные пешеходные переходы, новая дорожная разметка которых утыкается прямо в газон.

Пешеходный переход на улице Панина в Ярославле

Обратившие внимание на работу корреспондента ИА REGNUM жители близлежащих домов рассказали, что в районе дома №3 по улице Панина даже после ремонта дороги отсутствует пешеходный переход. Это место потенциально опасное, поскольку рядом с несколькими многоэтажными домами дорога делает крутой поворот, а ближайший пешеходный переход находится в почти 200 метрах.

Улица Панина в Ярославле после ремонта

Работы на улице Панина выполнены вологодской компанией ООО «Дорожное управление».

На остальных объектах корреспонденту ИА REGNUM не удалось обнаружить не то чтобы итогового результата, но даже признаков активных ремонтных работ. Нет ни одной единицы дорожной техники, лишь на улице Серго Орджоникидзе происходила неспешная разгрузка бордюрного камня.

Это вся дорожная техника на улицах Ярославля, ремонт которых должен был быть закончен в июне 2017 года

Хуже всего состояние дорожного полотна на улице Ивановская. Местами оно отсутствует полностью. Можно заметить, что когда-то было выполнено фрезерование верхнего слоя асфальта, однако из-за отсутствия границ проезжей части и неблагоустроенных обочин поверхность дороги покрыта большим слоем грязи. Дорога больше напоминает грунтовую.

Борис Волгин ИА REGNUM Улица Ивановская в Ярославле сродни испытательному полигону

Наибольшее значение, наверное, имеет запланированный к ремонту участок Юго-западной окружной дороги. Здесь к потоку городского транспорта добавляется транзитный трафик. Тем не менее и на этом объекте признаков активных работ нет: снят верхний слой асфальта, начата установка бордюрного камня. Муниципальный контракт на ремонт этих дорог заключён с московской компанией «Экоград».

Юго-западная окружная дорога — одна из самых загруженных дорог в Ярославле

Примерно такая же ситуация и на улице Серго Орджоникидзе, с той лишь разницей, что на ней не работала даже фрезеровальная техника. Работы должны быть выполнены Угличским ДСУ.

На улице Серго Орджоникидзе ремонтные работы не ведутся

В мэрии Ярославля отставание от графика объяснили как субъективными, так и объективными факторами.

«Соблюдение графика работ во многом зависит от погодных условий. Дождливый июнь не позволил провести асфальтирование в запланированном объеме, и это объективная причина, обусловленная технологическими требованиями. Есть и субъективные факторы, влияющие на сроки: отношения с субподрядчиками, монтаж необходимого оборудования и поставки техники. В частности, больше запланированного времени потребовалось московскому «Экограду» на запуск асфальтового завода. Поэтому на Юго-западной окружной дороге и на участке автодороги от улицы Калинина до Костромского шоссе, где работает эта компания, отставания самые существенные. Незначительное смещение есть у вологодцев. Угличане, которые выполняют весь объем своими силами, в графике. Сроки строго контролируются, но их соблюдение не должно идти в ущерб качеству. И не нужно забывать, что «дорожная карта» — это примерный план, который основан на идеальных условиях и не учитывает внешние факторы. По муниципальному контракту срок окончания работ 1 октября. Но подрядчики стараются успеть раньше, работают в усиленном режиме, параллельно выходят и на другие улицы вперед «дорожной карты». Всего сейчас в работе 18 дорог, а это более 60% от всего объема работ по агломерации», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Программа «Безопасные и качественные дороги» является федеральной. В рамках её из федерального бюджета предусмотрено финансирование ремонта дорог городских агломераций. В 2017 году в Ярославской области запланировано привести к нормативному состоянию 74 км дорожного покрытия. Реализация программы стала частью предвыборных обещаний врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.