Ярославль, 30 июня, 2017, 17:01 — ИА Регнум. В Ярославле компания «РусРек» установила без разрешения 19 рекламных конструкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Незаконная реклама в Ярославле

Щиты с изображением рекламы сети заведений «Макдоналдс» размещены на улице Победы, на Московском, Ленинградском и Авиаторов проспектах. Эти объекты не включены в смеху размещения рекламных конструкций.

Установить владельца этих конструкций оказалось несложно. На обратной стороне были указаны название московской фирмы «РусРек» и номер их телефона. Этот номер телефона принадлежит некоей «ООН Media Grup», которая занимается продвижением брендов, компаний и товаров.

«Мы выявили эти конструкции и готовим предписание на их демонтаж. После того, как организация, их установившая, получит предписание, она должна в срок не позднее, чем в 30 дней демонтировать эти конструкции. Кстати, к нам поступило заявление от группы компаний «РусРек» — они просят эти рекламные щиты включить в городскую схему размещения рекламных конструкций» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный специалист комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля Николай Серов.

Теперь собственнику щитов грозит штраф по статье 14.37 КоАП РФ «Нарушение требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции». Размер штрафа — от 500 тысяч рублей до 1 миллиона. Причем оштрафовать на эту сумму могут, как за каждый щит, так и «оптом» за все рекламные конструкции. Аналогичный штраф может выписать региональное Управление Федеральной антимонопольной службы за нарушение закона «О рекламе». Причем штраф и демонтаж не исключают друг друга. Кроме того, щиты были подключены к опорам электроосвещения и освещались в темное время суток. Это также было сделано незаконно.

«Чтобы подключиться к опорам законно, надо было группе «РусРек» предоставить доказательство законности этих конструкций, а мы их не давали», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный специалист комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля Николай Серов.

Разрешение на подключение от филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» «РусРек» не имела. Попасть на торги для покупки рекламных мест московской фирме по закону будет очень сложно — согласование всех документов обычно проходит в течение двух месяцев и к ближайшим торгам «РусРек» успеть не смогут. Кроме того, внесение новых мест в схему размещения находится в ведении муниципалитета Ярославля и вряд ли депутаты проголосуют за места, предложенные фирмой, которая начала вхождение на ярославский рынок с нарушений федерального закона и городских правил.