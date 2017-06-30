Ижевск, 30 июня, 2017, 16:57 — ИА Регнум. По месту жительства бывшего руководителя администрации главы Удмуртии Андрея Гальцина правоохранительные органы провели обыски, сообщает «КоммерсантЪ». Официально силовики пока не комментируют ситуацию.

Er.ru Андрей Гальцин

Сам Гальцин, по его словам, находится на отдыхе. «Не знаю, я на отдыхе. Не в курсе», цитирует экс-главу администрации портал «Сусанин».По сведениям SMNews, в отношении чиновника расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ о мошенничестве, совершенном группой лиц.

В 2016 году подчиненный Гальцина списал служебную технику — ноутбуки, планшеты, смартфоны на сумму более 100 тыс. рублей. Некоторое оборудование было передано в личное пользование Гальцина.

Напомним, Андрей Гальцин занимал пост руководителя администрации главы Удмуртии в 2013—2017 годах при прежнем главе региона Александре Соловьеве, который в настоящее время обвиняется в получении взяток на сумму более 140 млн рублей. Однако покинул пост он еще до задержания Соловьева — в марте 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня был задержан и.о. вице-премьер Удмуртии Рафис Касимов. Задержание связано с его деятельностью в должности главы Минлесхоза республики, которую он занимал с 2006 по 2016 год. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Противоправная деятельность чиновника заключалась в вырубке 50 тыс. кубометров леса. Приблизительный ущерб оценивается в 700−800 млн рублей.

Касимов находится под домашним арестом.