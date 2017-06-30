Любим, Ярославская область, 30 июня, 2017, 16:51 — ИА Регнум. В Любимском районе Ярославской области судебные приставы арестовали 3164 коровы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении службы судебных приставов по Ярославской области.

УФССП по ЯО Арест коров

ООО «Красный Октябрь» в 2012 году взяло в «Росссельхозбанке» кредит в 600 миллионов рублей на строительство двух животноводческих комплексов на тысячу голов крупного рогатого скота каждый. Но в 2014 году у предприятия возникли проблемы, и они не смогли отдать деньги банку.

Арбитражный суд Ярославской области, рассмотрев дело о признании банкротом организации «Красный октябрь», постановил запретить совершать сделки с недвижимым имуществом и наложить арест на 3 164 голов крупно-рогатого скота.

Помимо скота под арестом оказались 4 здания и 3 земельных участка в Любимском районе. Исполнительные действия были осуществлены в целях исполнения требования решения суда о наложении ареста на имущество должника.

«ООО «Красный октябрь» признанно банкротом, уже назначен конкурсный управляющий и мы ожидаем, что этим летом начнется распродажа имущества. Конкурсная масса составляет примерно 400 миллионов рублей, и в нее входят техника, недвижимость. Коровы туда не попали и есть договорённость, что их выкупит ЗАО» Красный октябрь», — сказал корреспонденту ИА REGNUM юрист отдел сельского хозяйства администрации Любимского района Александр Петухов.