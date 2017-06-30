Нижний Новгород, 30 июня, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Принятие губернатора Нижегородской области Валерия Шанцев в Союз дизайнеров России не осталось незамеченным в профессиональной среде. Нижегородская студия графического дизайна «ProfCom» уже заявила о готовности предложить Шанцеву должность арт-директора.

Андрей Репин ИА REGNUM Хорошие дизайнеры нужны всегда

«Наша студия находится в активном поиске талантов и высоких профессионалов своего дела. Хороших профессионалов не хватает на нашем рынке, и мы постоянно собеседуем кандидатов. Мы просто обязаны использовать такую замечательную возможность, — отметил креативный директор Николай Ткаченко в обращении, опубликованном на странице студии в социальной сети. — Конечно, такие высокие рекомендации не означают, что Валерий Павлинович получит место арт-директора, ему нужно будет показать нам свое портфолио, пройти собеседование и выполнить достаточно большое и сложное тестовое задание».

Сотрудники студии также отмечают, что у нового члена их команды появится «превосходная возможность поработать как с крупнейшими федеральными компаниями, так и с региональным средним бизнесом, что, безусловно, будет интересно серьезному специалисту, готовому пробовать все новое и удивительное».

Шанцеву обещают офис в центре Нижнего Новгорода, молодых и увлеченных коллег, конкурентоспособную заработную плату и возможность работать над «действительно важными и интересными проектами».

Как сообщало ИА REGNUM, в канун своего 70-летнего юбилея губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев стал членом Союза дизайнеров России. Кроме того, ему был вручен «Знак за вклад в развитие отечественного дизайна».

По словам президента Союза дизайнеров России Юрия Назарова, так знаковые объекты, как построенные в Нижнем Новгороде канатная дорога, метромост, цирк, стадион к ЧМ-2018, «требуют высокого профессионального подхода не только в части инженерии, строительных технологий и финансирования, но и с точки зрения эстетики и эргономики».

«А это и есть суть дизайна. Поэтому Валерий Павлинович, безусловно, наш единомышленник», — уверен Назаров.