Дамаск, 30 июня, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) покинули последний укрепрайон в провинции Алеппо, согласно заявлению сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), 30 июня сообщает Reuters.

Beshr Abdulhadi Алеппо

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Согласно данным SOHR, боевики были вынуждены отступить после того, как правительственные войска Сирийской Арабской Республики заняли дорогу Итрия-Расафа и районы, расположенные к востоку от Ханазера.

Напомним, в сообщении информационного портала, подконтрольного ливанскому движению «Хезболла», которое участвует в сирийском конфликте на стороне правительства САР, указано, что после захвата дороги Итрия-Расафа позиция боевиков к востоку от Ханазера были окружены. В сообщении не говорилось о том, что боевики покинули свои позиции.

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Одноименный административный центр провинции Алеппо был освобожден от боевиков в декабре 2016 года. До начала боевых действий в городе Алеппо — одном из крупнейших городов Сирии — проживало около 3 млн человек, сейчас в городе осталось меньше миллиона.