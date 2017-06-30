Москва, 30 июня, 2017, 16:47 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на регулирование работы агрегаторов такси, внес в Госдуму депутат Вячеслав Лысаков («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

В настоящее время деятельность агрегаторов законодательно не урегулирована, отмечает автор.

Устанавливаются обязанности агрегаторов и особенности осуществления деятельности, вводится их обязанность публичного раскрытия информации о своей деятельности. Устанавливается запрет передачи агрегаторами заказов на выполнение пассажирских перевозок лицам, не имеющим законных оснований на оказание соответствующих транспортных услуг.

Законопроект вводит обязанность агрегаторов хранить базы данных и размещать технические средства обработки информации о заказах на территории Российской Федерации.

Вводится обязанность компаний иностранных агрегаторов осуществлять деятельность на территории России через филиал, зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предполагается, что налоги от деятельности филиала иностранной компании пойдут в бюджет Российской Федерации, что немаловажно в современных условиях.

Агрегаторы считают себя IT-компаниями, которые помогают водителю и пассажиру найти друг друга. Формально они не подпадают под действие закона «О такси» — в нем просто нет понятий «диспетчерская служба такси» или «информационный сервис». Традиционные перевозчики обвиняют их в недобросовестной конкуренции: агрегаторы не несут ответственности за ДТП, безопасность пассажиров, опоздания в аэропорт и техническую исправность авто. Кроме того, уже попав в базу информационного сервиса, водитель может закрыть ИП, чтобы не платить налоги, отмечают эксперты.

Законодатель предлагает ввести в правовое поле как столичные агрегаторы — «Яндекс.Такси», Gett и Uber, а также известные и в регионах «Рутакси», «Сатурн» и «Максим».