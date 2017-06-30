Ростов-на-Дону, 30 июня, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Строящийся с нуля международный аэропорт «Платов» в Ростовской области готовится к вводу в эксплуатацию. Уже сделан серьезный шаг к этому — успешно проведён первый тестовый полет автоматического радиопеленгатора. Об этом ИА REGNUM проинформировали 30 июня в пресс-службе донского губернатора.

Donland.ru Аэропорт «Платов»

«Летающая лаборатория» Beechcraft King Air 350i проводит проверки азимутально-дальномерного радиомаяка. Завершится процесс 4 июля. Уточняется, что за эти пять дней будут протестированы отдельная приводная радиостанция, радиомаячные системы посадки c дальномерными радиомаяками.

Напомним, в ходе «Прямой линии с президентом РФ» Владимиру Путину поступило приглашение на открытие воздушной гавани. Церемония состоится 1 декабря 2017 года.

«Аэропорт — первый построенный в новейшей истории России с нуля, в чистом поле, причем — по самым новейшим технологиям, это большое дело для развития транспортной инфраструктуры страны в целом и непосредственно региона», — сказал российский лидер в телеэфире.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажиропоток аэрогавани рассчитан на 5 млн человек.

«В декабре этого года, я очень на это рассчитываю, начнутся полеты из аэропорта «Платов». И в России впервые за несколько десятков лет появится первый крупный аэропорт, аэропорт-хаб, построенный с нуля в чистом поле. С точки зрения безопасности полетов, глиссады, одной из самых крупных в России взлетно-посадочной полосы, всего прочего — все здорово. Для России создание такого аэропорта — очень серьезное событие», — отмечал в рамках рабочего визита в мае текущего года спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов во время инспекции на Дон.

В ближайшее время у аэропорта появится адрес. Администрация Аксайского района совместно с ПАО «Ростоваэроинвест» до 1 августа должна подготовить необходимую документацию.

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