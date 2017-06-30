Симферополь, 30 июня, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Сергей Аксёнов участвовавший в заседании, отметил, что от Счетной палаты получены предварительные результаты проверок в ООО «Морская дирекция».

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченская переправа

«Перспективу вижу следующую: десятка два уголовных дел, как минимум, при ближайшем рассмотрении. Исходя из анализа, получены конкретные результаты, понятны механизмы и кто за всем этим стоит, но это дело уже правоохранительных органов. Правоохранители, Федеральная служба безопасности держат этот процесс на контроле», — сказал Аксенов.

Глава Крыма поблагодарил Счетную палату за проведенную работу: «Все специалисты потрудились должным образом, и уверен, что результаты лягут в основу, в том числе, уголовных дел, возбуждённых в отношении должностных лиц. Далее цель понятна: привести финансовую деятельность в порядок, с тем чтобы правительство Республики Крым осуществляло реальный контроль за работой переправы».

Добавим, что в апреле этого года у ООО «Морская дирекция» сменился руководитель — Геннадия Дедкова, работавшего с 2015 года, сменил Сергей Якушев, до этого работавший на Кубани.