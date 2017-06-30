Санкт-Петербург, 30 июня, 2017, 22:48 — ИА Регнум. На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге компания «Радар-ММС» представила многофункциональный беспилотный вертолет БПВ-500, способный выполнять как разведывательные, так и ударные функции, сообщает 30 июня «Военно-промышленный курьер».

Владислав Краев ИА REGNUM Беспилотный вертолетный комплекс на Военно-морском салоне в Петербурге

По словам исполнительного директора компании «Радар-ММС» Ивана Анцева, 500-килограммовый винтокрылый аппарат способен нести груз весом 180 кг. Это позволяет устанавливать на него не только аппаратуру наблюдения, но и дистанционно управляемое вооружение.

Беспилотный вертолёт БПВ-500 разработан в 2017 году и создатели предлагают его не только Минобороны России, но и МЧС, МВД, ФСБ и другим ведомствам.

Летательный аппарат способен находиться в воздухе до 5,5 часов на высоте до 3500 метров. Радиус действия беспилотника — 320 км.

По заявлениям разработчиков, беспилотный вертолет может эксплуатироваться при температурах воздуха от минус 30 до плюс 50 градусов Цельсия и при скорости ветра у поверхности земли до 15 метров в секунду.