Ярославль, 30 июня, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля потратит 23 млн рублей на замену пешеходных ограждений в историческом центре города. Информация об итогах электронного аукциона размещена на официальном сайте государственных закупок.

Решетка Первомайского бульвара в Ярославле

Электронный аукцион проходил в конце июня и признан несостоявшимся. В нем приняли участие 2 компании, одна из них по итогам рассмотрения второй части заявок не была допущена к торгам. Конкурсная комиссия приняла решение заключить договор с единственным поставщиком — ООО «Стальстроймонтаж» по цене чуть ниже первоначальной.

За 23 млн рублей будут заменены пешеходные ограждения на Богоявленской площади, улицах Нахимсона, Первомайской, Комсомольской, площади Волкова, улицах Депутатской, Максимова, Ушинского, Красной площади, Советской улице и Советской площади. По контракту это должно произойти до 1 августа.

Резонанс в социальных сетях вызвали планы по замене решеток на Первомайском бульваре (граничат с улицами Ушинского и Первомайской). Сейчас решетки там выполнены из чугуна, они были установлены в 2010 году при подготовке к 1000-летию города. На одной из решеток появилась табличка, что она будет заменена в рамках губернаторской программы «Решаем вместе», которая предполагает решение неотложных проблем по просьбе жителей. Люди удивляются, кто попросил губернатора поменять хорошие чугунные решетки на стальные. Эксперты говорят, что сталь недолговечна, в отличие от чугуна, а новые решетки испортят облик бульвара.

«Мое мнение резко отрицательное. Существующая чугунная решетка в стилистике Ярославля. Она капитальная, основательная. То, что предлагается — легкие трубчатые ограждения. Сомнения вызывает и тиражирование герба Ярославля. Это не украшает наш город, смотрится очень дешево. С точки зрения практичности чугун значительно лучше. Он вечный. А стальные трубки — это полые конструкции. Внутри из-за перепада температур образуется конденсат, который приводит к коррозии. Такие решетки стоят 5−10 лет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы, в прошлом глава регионального комитета по охране памятников Юрий Аврутов.

Сомнения вызывает и целесообразность траты бюджетных денег на замену пешеходных ограждений. Долг бюджета Ярославля на 1 января 2017 года составил 5,9 млрд рублей, что чуть меньше собственных доходов городской казны.

В мэрии города полагают, что замена целесообразна. Там считают, что многие секции старого забора пришли в негодность: часть фрагментов отломлена и выбита. Чугун дорогостоящий и не подвергается сварке, поэтому заменить испорченные секции невозможно. Городские власти говорят, что внешний вид нового забора согласован с градостроительным советом города, департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области, главным архитектором Ярославской области.

«Стальные ограждения проще в эксплуатации, в случае ремонта они потребуют меньше затрат. Пригодится городу и старое ограждение. Мы перенесем его в спальные районы города в места, где требуются забор», — сказал заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.